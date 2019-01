Inspeção de produtos de origem animal – CIDASC renova convênio com Laguna

Com proposta de zelar pela observância da jornada de trabalho e fiscalizar para que os serviços desenvolvidos estejam em conformidade com o estabelecido, dando suporte à execução das ações de defesa sanitária animal no município, garantindo o controle e a sanidade animal e assim resguardando a saúde pública, bem como, proporcionando aos produtores rurais e pesqueiros, acesso aos serviços prestados pela instituição, a CIDASC- Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, firmou um novo convênio com o município de Laguna, que se propõe a disponibilizar um médico veterinário para atuar no SISBI- Sistema de Inspeção de Produtos de Origem Animal.

Sobre o SISBI

O Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal – Sisbi/POA faz parte do Sistema Unificado de Atenção a Sanidade Agropecuária – Suasa, programa que padroniza e harmoniza os procedimentos de fiscalização da inspeção de produtos de origem animal para garantir a inocuidade e segurança alimentar. Em Santa Catarina, a Cidasc é a empresa responsável pela qualidade sanitária animal e vegetal dos alimentos aqui produzidos.