Integridade em nosso dia a dia!

Em tempos de tantas notícias de corrupção, importante falarmos sobre integridade. Mas, antes de iniciar, essencial sabermos seu significado.

Integridade é um substantivo feminino com origem no latim integritate que significa a qualidade ou estado do que é íntegro ou completo. É sinônimo de honestidade, retidão, imparcialidade.

Integridade é a congruência do que pensamos, dizemos e fazemos. É a convergência de nossas palavras e ações. A pessoa íntegra mantém sua conduta reta. Mesmo diante de situações oportunas, onde poderia tirar algum proveito para si, seu comportamento e tomadas de decisões são orientados pela ética, transparência e honestidade. Ela é comprometida com suas crenças, convicções e se destaca pelo alto grau de responsabilidade em toda e qualquer atividade que se proponha a fazer.

Agora convido você para uma reflexão: quantas vezes você estacionou seu carro, só cinco minutinhos, numa vaga proibida? Quantas vezes o seu amigo que trabalha em algum lugar que você precisa de ajuda, o ajudou de forma indevida? E a fila preferencial no mercado, você respeita? Estes são pequenos gestos de integridade. Não vamos nos iludir que isso só acontece com o povo de Brasília, comece por você!

Será que existe uma maneira de identificar uma pessoa íntegra? Não posso afirmar com 100% de certeza que isto se aplica a todos, mas no geral, as pessoas íntegras apresentam:

·O discurso coerente com a ação;

·Não tratar as pessoas de forma diferente em razão do cargo que ocupam;

·Quando ninguém lhes vê fazendo, ainda ssim agem corretamente;

Estes são alguns pequenos exemplos, mas podemos perceber que são nestes detalhes do cotidiano que a integridade se fortalece e causa alto impacto –positivo- aos que praticam e aos que recebem.

Para os líderes, integridade é fundamental, pois um líder integro, lidera pelo exemplo e não pelas palavras. O seu poder de influência se potencializa na medida em que seus liderados sabem que podem confiar, pois aquilo que é dito, é, de fato, feito.

Quero reforçar que isso não vale apenas para líderes empresariais, alinhar integridade com gestão é fomentar o crescimento e acelerar os resultados em todas as esferas. Basta avaliar nosso país, se houvesse integridade em nossos líderes, estaríamos com resultados muito mais interessantes e poderíamos ser referência positiva e não exemplo de péssima gestão, como somos noticiados mundo afora.