Na edição em que comemoramos antecipadamente o aniversário de Laguna, nada mais justo do que focalizarmos a trajetória da simpática Irmã Bernadete Rech que há dez anos presta importante serviço a toda comunidade lagunense, na direção do Colégio Stella Maris. Natural de Paranavaí, no Paraná, a quinta filha de uma família de nove irmãos, está à frente do educandário que este ano comemora 108 anos de fundação. De família religiosa, origem que a fez ter uma convivência rotineira com padres e freiras, a vida sacerdotal estava intrínseca desde a infância, quando sentava à mesa para fazer a refeição, e antes, junto com os irmãos, se dedicava ao momento de oração, prática que acontecia também antes de dormir, quando juntos rezavam o terço. Estudante em um colégio de irmãs carmelitas, sua admissão aconteceu aos 22 anos, em uma idade considerada até mais avançada para época. O fato se deu porque sempre foi muito ligada a família, além de auxiliar nos serviços no sítio, o que fez com que este laço fosse difícil de ser rompido. Mas a Irmã acredita que tudo acontece na hora certa e hoje, olhando para trás, orgulha-se da trajetória e da família que construiu junto a Congregação. Formada em Pedagogia, com especialização em Psicopedagogia e Administração Escolar, ela possui experiência em sala de aula, fator que considera fundamental para o embasamento que possui, tendo realizado estágios e lecionado até chegar ao posto de direção geral, o que ao seu ver, requer teoria e prática. Foi em Jaraguá do Sul, no colégio da Congregação, que ela assumiu como diretora pela primeira vez: “Foram oito anos de muita dedicação e de desafios diários. Não que hoje não existam, mas já tenho muito mais maturidade para administrar as situações”, recorda. De lá pra cá, a querida Irmã já dedicou-se as entidades de Blumenau e Joinville, até chegar em Laguna: “Cursei um ano do juvenato em Laguna, mas como interna. Foi na direção, mais precisamente a partir do dia 2 de fevereiro de 2008 que tive o primeiro contato com o povo lagunense”, recorda, sem deixar de acrescentar: “Como o ano letivo estava quase iniciando e o planejamento já estava elaborado, foi uma fase de avaliação e entrosamento com a equipe, o que aconteceu gradativamente”. Quando o assunto é o Stella Maris, ela que vem marcando seu nome na história do educandário, com a ampliação e modernização de toda estrutura, manifesta sua satisfação e gratidão: “Cada ano é um novo desafio, uma luta para melhorar a qualidade de ensino e satisfazer a sociedade. Estamos no caminho certo. Meu desejo é que mais do que nunca, a presença de Deus reine em nosso ambiente e que todos que trabalham e estudam em nosso colégio possam se sentir tocados e amados”.