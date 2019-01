Diante do guichê da rodoviária, a gaúcha de registro, mas lagunense de coração, Isabel Cristina Farias, vê inúmeras chegadas e partidas. Há um ano e meio na atividade, a filha de “seo” Airton e dona Maria da Glória conta aos leitores do JL um pouco mais sobre sua rotina e os desafios na atividade que realiza.

Mãe de Diovanni, Anna Carolina e Guilherme, a focalizada reserva o período da manhã para cuidar das funções da casa e chega ao serviço no início da tarde: “O horário me permite conciliar minhas responsabilidades. Consigo deixar tudo encaminhado no que diz respeito as tarefas domésticas, me arrumo e sigo para rodoviária, da onde saio no final da tarde”, explica.

Casada com Mário, a profissional que já teve experiências anteriores como caixa de supermercado, chega a atender até 60 pessoas por dia: “A demanda é grande, principalmente durante os feriados e as festas de fim de ano. Trabalho direto com o público, vendo passagens, esclareço informações, enfim, é bem dinâmico e super puxado”, esclarece.

Sobre o maior desafio em seu serviço. Isabel pontua: “Tentar agradar à todos. Atender com cordialidade e eficiência”.

Quando questionada sobre o presente que daria a cidade no ano que recém começou, ela elenca uma lista de desejos: “Gostaria muito de ver Laguna com mais investimento e cuidados na área da saúde e educação. E no momento, diante da temporada, uma maior atenção ao turismo. É uma propaganda muito negativa para as pessoas que aqui chegam, se depararem com situações como o esgoto a céu aberto na praia do Mar Grosso”, avalia.