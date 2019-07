Isadora é destaque no primeiro trimestre

A cada trimestre, a Escola Saul Ulysséa, de Cabeçuda, promove alunos que se destacam no período e neste último, a homenageada foi Isadora Zago de Oliveira, 11 anos, que está no 6º ano 02, logo orgulhando aos pais e demais familiares, que agradecem a dedicação dos profissionais e o diretor da escola, Iliomar Bittencourt de Bem, pelo processo de inclusão estabelecido na Saul Ulysséa e que tem como objetivo não apenas a interação social, mas preocupando-se com o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes com Necessidades Especiais.