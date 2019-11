A Fisioterapia surgiu na vida do lagunense Ismael Santos Dal Bó após a realização de um teste vocacional há mais de 20 anos. De lá pra cá, após muito estudo e uma grande empatia com a profissão, o focalizado considera-se realizado com a atividade que desempenha.

Filho de dona Lucimar e de “seo” Gilson Dal Bó, conta aos leitores um pouco de sua trajetória: “Sempre me identifiquei com a área da saúde. Após formado, comecei a atuar no ramo em 2002, inicialmente com atendimentos à domicílio. Em agosto de 2003, abri minha clínica, onde permaneci por cinco anos. Desde então, optei por retornar ao atendimento na casa do paciente, focado principalmente na fisioterapia ortopédica, neurológica e para idosos”.

Casado com Maria Eduarda, pai de Maria Laura, de 12 anos, ele aponta aquele que considera seu maior desafio: “Acredito que seja o reconhecimento da profissão, a atualização constante através das técnicas modernas, qualificadas e eficazes, para que todos os que atendo saiam satisfeitos”.

Dono de uma rotina que inicia cedo, com os atendimentos a partir das oito horas, Ismael credita aos resultados dos pacientes sua maior motivação: “O meu trabalho é muito gratificante, pois lido diretamente com pessoas que têm algum tipo de patologia e vê-las recuperadas é muito bom”.

Quando o assunto é Laguna e suas necessidades, ele manifesta sua opinião: “Gosto muito de morar aqui. Mesmo com todas as dificuldades e limitações, é uma cidade muito boa de se viver. Precisamos, claro, de políticas de investimentos na área da saúde, educação, infraestrutura, segurança e saneamento básico, além de indústrias e um comércio forte, turismo sustentável e governantes mais atuantes”.