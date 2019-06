Já se estressou com alguém hoje?

Vivemos cercados de pessoas em nossas relações, sejam pessoais ou profissionais. Neste processo é comum ouvirmos ou até mesmo falarmos que nos estressamos com alguém. Isso significa que de alguma forma a pessoa lhe incomodou. No ambiente corporativo isso geralmente evolui para os conflitos entre pessoas ou departamentos.

Para essas ocasiões, autocontrole é tudo. Até mesmo para que você não se arrependa pelo o que disse ou fez em um ímpeto emocional.

O que percebo é que a competência de autocontrole é algo cada vez mais escasso nas pessoas. Um estudo feito em 54 países, em que solicitaram aos entrevistados para que listasse suas forças, o autocontrole foi a menos citada. Preocupante, não acham?

É importante que tenhamos clareza sobre o que é alguém com autocontrole, ou seja, alguém contra suas emoções, sentimentos e principalmente seus comportamentos. São pessoas que não falam sem pensar, que dificilmente agridem pois são empáticas. Não provocam nos outros, as emoções que não querem sentir.

O que fazem as pessoas que conseguem se controlar?

1. Dimensão – não aumentam situações e nem as menosprezam, oferecem a energia necessária para lidar com a situação, tal qual seu tamanho. Não se apegam a detalhes, focam na solução.

2. Sono – O sono é restaurador. E inclusive, durante o estudo, foi identificado que a privação do sono favorece comportamentos não éticos, como trapaças e falsificação de recibos. Pois aqueles que dormiam seis horas ou menos eram mais propensos a se envolver em comportamentos de trabalhos desviantes do que aqueles que dormiam mais de seis horas. Os executivos e os gerentes devem ter em mente que quando eles empurram os funcionários para jornadas exaustivas ficam mais propensos ao comportamento antiético.

3. Atividade física – Curtos períodos de exercícios (moderadamente intensos) ajudam você a aumentar o seu autocontrole. Pesquisas divulgadas na Science Daily mostraram que pequenas crises de exercício resultam em um aumento do fluxo sanguíneo e oxigênio para o córtex pré-frontal, o que pode explicar o aumento da capacidade de autocontrole. Isso porque o córtex pré-frontal é o responsável pelo autocontrole.

4. Autoconhecimento – Conheça-se para que você possa gerenciar suas emoções e impulsos. Por exemplo, você tem o hábito de reagir apressadamente a problemas? Depois de começar, você acha difícil parar de falar? Você é capaz de se manter positivo e confiante em circunstâncias estressantes? Você se mantém paciente em situações irritantes?

Antes de sair por aí dizendo que se estressou com o fulano ou cicrano, exercite seu autocontrole a ponto que fatores externos o tirem cada vez menos do seu equilíbrio emocional. Observe quais gatilhos – comportamentos alheios, provocam em você a sensação de irritabilidade e claro, faça algo para minimizar o impacto deles em sua vida. Por mais relacionamentos sem estresse! Para isso precisamos de duas coisas: respeito ao próximo e conhecimento das próprias emoções. Pense nisso.

Por Letícia Zanini – Master Coach, Psicóloga e Educadora Comportamental