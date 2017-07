Jadson Fretta começou sua trajetória profissional como militar. Ingressou como soldado, sendo indicado para o curso de cabo e posteriormente para o de sargento. Após dois anos e meio em Florianópolis, foi transferido para Curitiba, onde ficou por mais dois anos, sendo indicado para mudar de estado. Daquele momento em diante, a ideia de abdicar da proximidade da terra natal, Laguna, o fez mudar seus planos. Decidiu abrir mão da carreira promissora na área e investiu nos estudos para conquistar sua vaga como servidor público. Aprovado na área da vigilância sanitária, ele confidencia que a empatia com o serviço aconteceu de imediato: “Sempre tive o interesse em trabalhar com a prevenção da saúde. É um assunto interessante e que o dia a dia me faz ainda mais entusiasta”, revela.

Há 15 anos exercendo a profissão, ele pontua o que não pode faltar na atividade de um fiscal: “Honestidade, seriedade, dedicação, transparência e ética, além de gostar do que faz, por se tratar de uma área difícil, que não agrada a todos e que possui um campo de atuação muito amplo”.

Tamanhos desafios, não fazem Jadson esmorecer. São neles que ele concentra suas energias para desempenhar sua atividade da melhor forma: “Cada dificuldade encontrada é uma oportunidade de resolver e trazer benefícios para toda população, que merece receber serviços e produtos de qualidade. É muito gratificante, ainda que muitas vezes se encontre barreiras em diversos estabelecimentos, que não aceitam as exigências da legislação sanitária”, avalia.

Apaixonado por Laguna, nas horas de folga Jadson gosta de se dedicar a pesca e estar perto dos que gosta: “Procuro estar com a minha família, reunir os amigos, viajar com minha esposa e meu filho e quando sobra disposição encaro uma pescaria”.

Para este ano, o profissional garante ter pouco a pedir e muito a agradecer: “Sou feliz com tudo o que conquistei. Quero continuar levando minha vida ao lado da minha esposa e do meu filho que são as pessoas que mais amo no mundo. Ao lado deles, qualquer obstáculo pode ser vencido”, finaliza.