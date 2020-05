Jaison Barreto

Nasceu em 16 de agosto de 1933, em Laguna. Filho de Ceres Silva Barreto e de Tupy Barreto. Seu pai foi Deputado Estadual na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, de 1955-1963. Casou com Astrid Renaux Barreto, com quem teve Rodrigo e André Felipe.

Iniciou seus estudos primários na terra natal. Prosseguiu a formação em Tubarão, Gaspar (Grupo Escolar Honório Miranda), e Indaial (Grupo Escolar Polidoro Santiago). O curso ginasial fez no Colégio Catarinense, em Florianópolis, e o científico completou no Colégio Piedade, no Rio de Janeiro/RJ.

Formou-se em Medicina pela Faculdade Nacional de Medicina, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em 1957. Especializou-se em Oftalmologia pela Sociedade Brasileira de Oftalmologia, no ano de 1959, e pelo Instituto Barraquer, na cidade de Barcelona, Espanha, em 1964.

Exerceu a medicina inicialmente no Rio de Janeiro, mas logo retornou para Santa Catarina, onde clinicou nos municípios de Brusque e Blumenau por 15 anos. Presidiu a Regional de Blumenau e o Departamento de Oftalmologia da Associação Catarinense de Medicina (ACM).

Em 1966, participou da fundação do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), e concorreu pelo partido ao cargo de Deputado Estadual à Assembleia Legislativa catarinense, obteve 3.685 votos e ficou na suplência.

Nas eleições de 1970, elegeu-se Deputado Federal por Santa Catarina, pelo MDB, com 47.899 votos, para a composição da 44ª Legislatura (1971-1974). Durante o mandato, fez parte do grupo dos “autênticos do MDB”, que se destacou na oposição ao Regime Militar. No pleito seguinte, reelegeu-se à Câmara dos Deputados, com 62.151 votos, sendo o Deputado catarinense mais bem votado para a 45ª Legislatura (1975-1978).

Após dois mandatos na Câmara dos Deputados, pelo MDB, candidatou-se à vaga de Senador representando Santa Catarina em 1978, com 465.930 votos, foi eleito para a 46ª Legislatura (1979-1983) e 47ª Legislatura (1983-1987). Ocupou a função de 2º Vice-Presidente da Mesa Diretora do Senado, entre 1983 e 1984.

Disputou o cargo de Governador de Santa Catarina, em 1982, pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), conquistou 825.500 votos, ficou na segunda colocação na disputa vencida por Esperidião Amin, por uma diferença de 12.650 votos.

No último ano do mandato de Senador, ingressou no Partido Democrático Trabalhista (PDT), sendo Líder da bancada do partido.

Pelo PDT, lançou candidatura para Deputado Federal nas eleições de 1986, recebeu 23.637 votos – o mais bem votado do partido, mas não foi eleito.

Depois não disputou outras eleições, mas continuou a influenciar na política catarinense. Posteriormente, filiou-se ao Partido da Social Democracia Brasileiro (PSDB).

Entre 1999 e 2002, foi membro do Conselho de Administração das Centrais Elétricas de Santa Catarina (CELESC) e Vice-Presidente da Santa Catarina Seguros e Previdência S.A.

Reside em Balneário Camboriú desde 1976.