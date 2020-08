Há oito anos o lagunense Jaleel Farias dedica-se a sua fábrica de salgados. Apesar de já ter passado por outras experiências profissionais, foi na área da culinária que o focalizado descobriu sua vocação: “Nunca me imaginei nesse ramo. O contato com as pessoas, com os clientes fixos, além dos atendimentos nas festas, antes do começo da pandemia, me mostraram que estou no caminho certo. É muito bom colaborar de alguma forma e proporcionar momentos especiais”.

Filho de dona Maria Salete e de “seo” Valmir, ele elenca os requisitos necessários para quem atua no segmento: “É preciso comprometimento, respeito e manter um bom relacionamento, tanto com a equipe de produção, quanto com os clientes”.

Casado com Tayse, pai de Natanny, Jaleel aponta aqueles que considera seus maiores desafios: “Manter a qualidade dos nossos produtos e trazer novidades. Precisamos inovar sempre, mesmo trabalhando com salgados”, explica.

Sobre o que a profissão tem de melhor, responde sem titubear: “Tenho minha esposa como colega de trabalho o que nos dá a oportunidade de estarmos sempre juntos. Já passamos por momentos difíceis, em virtude de crises econômicas do país, mas que de alguma forma ensinaram a ter ainda mais audácia e continuar persistindo”.

Apaixonado por Laguna, ele abre o coração quando o assunto é a terra de Anita: “Nossa terra é linda por natureza. Acho que o que falta hoje para seu desenvolvimento é um bom gestor, que tenha vontade de trabalhar em prol da cidade, explorar nossas belezas naturais e o turismo de uma forma sustentável e responsável, além de olhar com carinho para nossos pescadores e investir nas empresas de pescados, que são pontos fortes do município”.