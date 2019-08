Aos 44 anos, Janaína Preve Costa assumiu há três meses uma nova responsabilidade profissional, ao comandando a pasta da Secretaria da Educação de nosso município. Lagunense, filha de dona Marcolina e de “seo” Airton, a focalizada ingressou na área da educação em 1990, no antigo Cebem (Centro de Bem Estar do Menor): “Foi durante este período que me encantei com a educação e tive certeza do que queria para o meu futuro. Mas ainda percorri outros caminhos antes de me consolidar de fato na área. Trabalhei na saúde por 10 anos, inicialmente no Hospital de nossa cidade e depois em um laboratório de Análises Cínicas. No ano 2000 prestei vestibular para Pedagogia. Me formei em 2004 e trabalhei por quatro anos no Ceja (Centro de Educação de Jovens e Adultos)”, recorda.

Janaína chegou a conciliar a atividade na rede municipal de Ensino, como professora ACT na Escola Elizabeth Ulyssea Arantes, o Caic, com a atividade de professora eventual na Fundação Bradesco, até assumir em definitivo a vaga como técnica em Educação, conquistada através de concurso público em 2008.

Quando questionada sobre os motivos que a levaram escolher a área da educação, avalia: “Tenho certeza que a educação é o caminho para uma sociedade mais justa. O professor tem a possibilidade de transformar e contribuir para um mundo melhor. O contato com as crianças, a pureza que elas transmitem, a simplicidade e a sinceridade é o que há de melhor. Sinto muita falta desse contato e da troca de carinho que existe entre aluno e professor”.

Casada com João Batista, mãe de Pedro e Alice, seu maior desafio está na busca por qualidade: “Fazer uma educação pública de qualidade é o maior objetivo. Acredito que isso é possível e quero contribuir para que aconteça”.

Se lhe fosse dada a chance de voltar no tempo? Janaína garante que faria a mesma escolha: “Amo o que faço. Com toda certeza, escolheria a mesma profissão. Sou muito realizada com o meu trabalho”.

Nas horas de folga, é na companhia da família que procura estar: “Gosto de curtir meus filhos e meu esposo, caminhar na praia, andar de bicicleta, brincar e visitar os familiares. Não importa a programação, desde que estejamos sempre juntos”.

Para o futuro, levar uma vida tranquila, conciliando a profissão e a maternidade são alguns de seus objetivos: “Quero desempenhar meu serviço com qualidade, estar sempre estudando para me manter atualizada e cuidar da minha família, estando sempre presente”.

E como não poderia deixar de ser, na edição em que reverenciamos Laguna, a secretária abre o coração para falar sobre a cidade: “Acho nossa terra o melhor lugar para se viver. Cidade linda, calma, rica de recursos naturais, com um potencial turístico maravilhoso. Não a troco por lugar algum”, finaliza.