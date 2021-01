A saúde mental e o cuidado com o emocional nunca estiveram tão em alta. Também pudera. Com a pandemia, o isolamento social e a mercê de tantas notícias negativas, nos resta buscarmos formas de cuidarmos do psicológico. Formada na área, com especialização em Psicodrama e Terapia Cognitiva Comportamental, aos 32 anos, Janice Cooper Dorneles atende semanalmente inúmeros pacientes em seu consultório e de forma online.

Natural de Alegrete, Rio Grande do Sul, a mãe de Pietro aponta o que sua profissão tem de melhor: “Acho que a chance de mostrar que todo mundo tem um potencial escondido, acompanhar a evolução dos pacientes, contribuir em sua qualidade de vida, na saúde dos relacionamentos e no desenvolvimento do seu autoconhecimento é muito satisfatório”.

Entre os desafios enfrentados no dia a dia da profissão, a gaúcha elenca: “Estou sempre buscando evolução. Cada pessoa que chega ao consultório é um universo a ser desvendado. Cada ser é único e a Psicologia não possui receita de bolo. Vamos lapidando caso a caso”.

Feliz com a atividade que desempenha, a focalizada ressalta que não é preciso estar ou se sentir doente para buscar ajuda: “É importante frisar a promoção da saúde mental. Você não precisa ter dificuldades em se relacionar ou estar adoecido para buscar esse apoio. O trabalho é focado em aprimorar o comportamento e a expectativa que colocamos em quem está ao nosso redor, o que acaba gerando a frustração”.

Sobre o assunto pandemia e os cuidados com a mente, Janice manifesta sua opinião: “É relativo, pois cada um lida a sua forma e cada um está encarando o isolamento à sua maneira. A ansiedade em momentos como esse é normal, visto o desconforto em não saber como lidar com o futuro. O importante é cada um ter o gatilho de alerta bem ligado, para ver o quanto isso altera o seu dia a dia. A sugestão é focar no presente, fazer bem feito o hoje”, finaliza.