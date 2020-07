A expansão do mercado imobiliário e a empatia com a área, fizeram com que o lagunense Jefferson Araújo Crippa retornasse a investir na antiga profissão.

Formado em Agronomia pela Udesc e Direito pela Unisul, o focalizado de 50 anos, conta aos leitores um pouco de sua trajetória: “Minha história começa com o meu pai, saudoso “seo” Leandro, que possuía uma imobiliária. Com toda certeza sofri a influência do meio familiar. Eu possuo o Creci há 30 anos. Cheguei a trabalhar em outros segmentos, conclui duas faculdades, mas há cerca de quatro anos voltei a antiga atividade”.

Casado com Carla, pai de Maria Clara, Luiza, Isabelle e Leandro José Neto, ele dedica grande parte do seu dia ao trabalho: “Acordo cedo, estudo muito o mercado, passo o dia inteiro na função do escritório que abri recentemente”.

Quando questionado sobre o que mais lhe satisfaz em seu trabalho, pontua: “Não há satisfação maior do que poder contribuir na realização dos sonhos dos meus clientes”.

Se o assunto são os desafios do dia a dia, o filho de dona Bernadete procura vencê-los através da atualização constante: “Os conceitos do mercado mudam e é preciso acompanhar esse ritmo. Isso só é possível através de muita análise e estar conectado a todo instante”.

E como não perderíamos a oportunidade, na edição especial de aniversário da cidade, perguntamos ao focalizado, que tem no currículo a experiência como ex-vereador, qual presente daria a Laguna: “Um centro tecnológico. O município tem que dar oportunidades aos nossos jovens, alinhados a nova onda mundial”.

Para o seu futuro, Jefferson faz planos: “Quero estruturar cada vez mais o escritório, buscando oferecer um atendimento de excelência aos clientes”.