Entre as lembranças da infância, a médica Jennifer de Carvalho Silvestre Balsini recorda com carinho do tempo em que a mãe, também médica, Sildja, passava visita aos fins de semana no hospital e levava ela e o irmão para verem os bebês no berçário. O contato direto com a profissão sem dúvida foi um dos fatores determinantes para focalizada desta edição escolher a Medicina.

Aos 29 anos, a lagunense formada pela Unisul, fez residência em Ginecologia e Obstetrícia na Maternidade Darcy Vargas, em Joinville, e possui o título de especialista em Medicina do Tráfego: “Escolhi a especialidade pelo fato de gostar de atender o público feminino e com isso poder ajudá-las a melhorar a qualidade de vida no seu dia a dia”.

Atuando na rede pública e em clínicas privadas na região da Amurel, incluindo aí a CliFemme, em nossa cidade, ela cita aquele que considera seu maior desafio profissional: “Me superar cada vez mais no conhecimento técnico, buscar novos tratamentos, proporcionando um atendimento cada vez mais qualificado”.

Quando questionada sobre o que mais lhe realiza em sua profissão, avalia: “O contato com todas as fases da mulher e entender todas as nuances do universo feminino”.

Na terra de Anita, Jennifer tem a oportunidade de trabalhar na companhia da mãe, um momento ímpar em sua carreira: “Está sendo encantador. Além de ser minha super companheira no lado pessoal, é gratificante podermos compartilhar juntas, conhecimento e experiência na área profissional”.

Nas horas de folga, a profissional dedica-se aos seus hobbies prediletos: “Ultimamente tenho jogado beach tênis e gosto de tocar piano”.

Para o futuro, a esposa de Daniel faz planos: “Pretendo ser mãe e me aprimorar cada vez mais na área em que atuo”.