É em meio a roupas e muitos acessórios femininos e artigos para casa, que a profissional Jéssica dos Reis Valério passa grande parte dos seus dias.

Vendedora na loja Arte & Objeto, a filha de dona Maria de Fátima e de “seo” Danilo conta como surgiu a oportunidade: “Foi ha cerca de nove anos. Fui indicada por uma prima e aqui estou até hoje”.

Aos 28 anos, formada em Recursos Humanos, a focalizada aponta os requisitos essenciais para quem atua na área de vendas: “É preciso responsabilidade, disposição e senso de organização”, elenca.

Sobre o que a atividade tem de melhor, Jéssica cita a interação com as pessoas: “Adoro o convivio com as colegas de trabalho e também com os clientes. É uma interação muito bacana, que só acrescenta no meu dia a dia”.

Entre os desafios vivenciados por quem trabalha com vendas, manifesta sua opinião: “Creio que o maior deles seja o de estar sempre buscando aprimoramento. É algo que precisa ser constante. Não dá pra ficar na zona de conforto”.

Se o assunto é Laguna, a moradora da terra de Anita manifesta sua opinião: “Gosto muito de viver aqui e curtir tudo que a cidade nos proporciona, mas acho que temos um grande problema no que diz respeito a geração de empregos. É preciso proporcionar oportunidade para os nossos jovens”, finaliza.