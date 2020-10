João Cabral de Melo

★10/04/1850

✝15/05/1910

Nasceu no dia 10 de abril de 1850, em Laguna. Filho de José Antônio Cabral.

Os estudos primários realizou com o Padre Manuel João Luís da Silva, em Laguna.

Casou com Minervina Collaço e tiveram filhos, entre eles, Carolina Collaço de Melo, casada com Joaquim Davi Ferreira Lima, Deputado na Assembleia Legislativa catarinense. A esposa Minervina era filha de João Luís Collaço, o “Coronel Collaço”, também Deputado na mesma Assembleia.

No ano de 1869, assumiu a função de Subdelegado de Polícia, de Laguna. Depois, transferiu-se para Tubarão, onde foi Vereador e Presidente da Câmara Municipal, e Superintendente/Intendente (atual denominação “Prefeito”.), nomeado em 7 de janeiro de 1890. Na admnistração municipal tratou de melhoramentos na Rua Governador Lauro Müller.

Como militar, Comandou a Superior Guarda Nacional e foi condecorado como Tenente-Coronel Honorário do Exército.

Elegeu-se Deputado à Assembleia Legislativa Provincial de Santa Catarina, nas eleições de 20 de outubro de 1883, e compôs a 25ª Legislatura (1884-1885).

Em 1890, integrava a Diretoria do Club Republicano da Capital do Estado catarinense.

Nas primeiras eleições republicanas, recebeu 7.391 votos, assumiu como Deputado Constituinte de 1891, do Congresso Representativo de Santa Catarina, na 1ª Legislatura (1891).

Após a Constituinte, eleito Deputado à Assembleia Legislativa catarinense, exerceu mais seis mandatos sucessivos: 2ª Legislatura (1894-1895), foi Constituinte de 1895, Suplente de Secretário da Mesa Diretora e integrou a Comissão de Constituição, eleita por votação secreta, em 12 de janeiro de 1895; 3ª Legislatura (1896-1897); 4ª Legislatura (1898-1900); 5ª Legislatura (1901-1903), recebeu 4.142 votos das urnas, escolhido Vice-Presidente da Assembleia (1903); 6ª Legislatura (1904-1906), eleito com 8.097 votos; e 7ª Legislatura (1907-1909), novamente respondeu como Vice-Presidente da Casa. Faleceu em 15 de maio de 1910, em Laguna.