João Gonçalves Barreiros (João Presalino)

★12/06/1920

✝15/11/2006

Filho de Alzira Barbosa e de Prezalino Gonçalves, João Gonçalves Barreiros, mais conhecido por João Presalino e por Sargento Barreiros, nasceu aqui em 12 de junho de 1920 e faleceu em 15 de novembro de 2006. Era casado com dona Vilma Leandro, com quem teve quatro filhos: Wilson, Nilson, Alzira e Dílson, e mais seis netos e oito bisnetos. Militar do Exército Brasileiro, reformado como oficial (Tenente), pela participação na 2ª Guerra Mundial, ferido em combate na Itália, em 1945 na Batalha de Fornatti, voltou para a terra natal, especialmente para Cabeçuda, onde em 1935, com amigos, havia fundado o Corinthians FC, seguramente o clube mais antigo do nosso futebol amador e do qual foi presidente, técnico, massagista e até roupeiro por mais de 40 anos. Sem contar que quando jovem atuou pelo Atlético, de Imbituba e depois treinador do Barriga Verde FC. Pescador nas horas de folga, foi defensor intransigente de nossas lagoas, liderando muitos movimentos contra a poluição do complexo lagunar. É nome de rua no bairro de Cabeçuda.