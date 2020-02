★30/10/1931

✝13/03/2015

Em pleno carnaval, uma homenagem a uma das figuras que muito contribuiu para folia de momo em Laguna, apresentamos João Manoel Vicente. Nascido a 30 de outubro de 1931, filho de Maria Heleodoro e de Manuel João Vicente, o nosso focalizado de hoje, fez os estudos primários no então Grupo Escolar (hoje Escola Básica) Ana Gondin e o médio no Ginásio Lagunense. Profissionalmente foi chefe do escritório do SESI em Criciúma e encarregado administrativo do Serviço de Medicina Social do Inamps. Como radialista, iniciou na Rádio Difusora de Laguna em 1956 e em 1959 foi o idealizador da criação da Rádio Garibaldi, aliás, sendo um de seus diretores. Como locutor esportivo e noticiarista, também atuou na Rádio Tuba, de Tubarão. Foi assessor de imprensa da Câmara Municipal e da Prefeitura de Laguna, onde também trabalhou como chefe de Gabinete. Na política, foi eleito vereador por duas vezes e candidato a deputado estadual, recebendo uma expressiva votação do povo lagunense. Sempre envolvido com as coisas da cidade, entusiasta pelo nosso carnaval, foi um dos fundadores da Escola de Samba “Os Bem Amados”, diretor de Os Democratas e presidente da Escola de Samba Vila Isabel, inclusive promovendo a sua ida a Buenos Aires, na Argentina, em 1970 e ali, como representante do Brasil, acabou conquistando o primeiro lugar de concurso onde também participaram agremiações do Chile, Uruguai e da própria Argentina. No futebol, foi jogador do Barriga Verde e do Atlético Operário, de Criciúma. Pela sua dedicação, recebeu as mais variadas homenagens, com troféus e prêmios da Associação Catarinense de Imprensa, Amigo da Marinha, Amigo da Polícia Militar, Anita Garibaldi, Movimento Nascer de Novo, Expressão Jornalística e da Câmara Municipal de Laguna. Faleceu em 13 de março de 2015, aos 83 anos.