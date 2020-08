João Raulino Filho

Florianopolitano de nascimento, filho de dona Maria Amélia e de João Raulino, o nosso focalizado é casado com a lagunense Kátia Regina (Urbano), com quem tem os filhos João Antônio e Geovana.

Corretor de Imóveis, Creci 0709, desde 1976, logo um dos pioneiros em Santa Catarina e muito especialmente na região de Laguna, logo aprimorou-se em avaliações de imóveis na capital e no Sul catarinense.

Mas Raulino também desenvolveu outra atividade, no ramo de entretenimento, aqui, em Criciúma (onde presidiu a FACIC- Feira do Cidadão de Criciúma) e em Siderópolis. Ainda na capital do carvão, na gestão do “nosso” Eduardo Pinho Moreira, ele foi responsável pela Defesa Civil, com direito a receber uma homenagem de Honra ao Mérito, do Corpo de Bombeiros Militar, pela sua atuação durante um temporal que se abateu na região, até Araranguá.

Em Laguna, na gestão do prefeito Adilcio Cadorin, ele operou com destaque na Ouvidoria do Disk Cidadão, trazendo o público e suas questões, buscando soluções, para mais perto do Executivo.

Ele também atuou junto ao nosso Hospital de Caridade, sendo seu diretor e administrando o Cartão de Benefício. Com gosto apurado na música, na juventude, como compositor participou de festivais na capital e no Rio de Janeiro.

Na imprensa, é bom que se registra, além de escrever para os jornais locais, mantinha programas nas emissoras de rádio, como o “Hospital e Comunidade”, pela Rádio Garibaldi. Aliás, no rádio, hoje, ele produz e apresenta o programa Jóta Raulino e o Cidadão, levado ao ar todos os sábados entre 10h e 12h, pela Rádio Hits, 87.9, de grande audiência em toda a região. Lembrando que ainda recentemente, merecidamente, diga-se, ele recebeu o Título de Cidadão Honorário de Laguna, certamente em reconhecimento à luta permanente pela terra que adotou.

Ele sempre coloca DEUS, Acima das coisas e faz questão de afirmar que quem não vive para servir, não serve para viver.