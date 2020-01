Aos 27 anos, o lagunense João Victor de Carli Medeiros é exemplo de empreendedorismo em Laguna. Bacharel em Engenharia Mecânica pela UDESC, antes de montar seu próprio negócio, o focalizado chegou a trabalhar em indústrias de Joinville e Garuva.

Cerca de um ano e meio depois, ele recebeu a proposta para trabalhar no sul, mais precisamente em Urussanga: “Decidi aceitar o desafio de assumir como responsável técnico e gerente de produção no segmento de equipamentos para saneamento. Um tempo depois, ela acabou sendo vendida para uma empresa de Tubarão. Fiquei por seis meses nesse processo de transição até o momento em que optei por buscar algo novo”.

É aí que entra em cena seu hoje sócio, Pedro Davi. A amizade que havia ficado na infância acabou sendo retomada: “Começamos a conversar sobre o ramo em que eu trabalhava e ali fomos desenhando a possibilidade de iniciar a fabricação de equipamentos de saneamento”, recorda.

Em virtude do alto investimento para abertura do negócio, a dupla optou por começar apenas com a parte de manutenção, reformas e assistência técnica: “Existia esse nicho de mercado aberto. Montamos um plano de negócio, fazendo pesquisa, levantamento de dados. Estruturamos o básico e assim abrimos as portas”.

Hoje, a Brasilvac é especializada na prestação de serviços para empresas que realizam saneamento e tratamento de efluentes, além da manutenção de bombas importadas, atendendo clientes do país inteiro: “Estamos há um ano e meio no ramo. Para 2020, já pensamos em desenvolver outros projetos, além dos serviços que são prestados”.

Dono de uma rotina intensa, o filho de dona Silvia e de “seo” Gilmar, dedica-se integralmente ao serviço: “Entro por volta das 8h30 e não tenho hora para sair. No final da tarde, procuro marcar as reuniões focadas no desenvolvimento das novas ideias e nos projetos de engenharia. Concilio minha função técnica com a demanda comercial, compras, negociações e atendimento”.