A partir do próximo dia 27, na arena da praia do Mar Grosso, serão realizados os Jogos de Verão, com disputas de beach soccer, futvôlei, vôlei de praia e até corrida rústica, com inscrições no local, salvo para o beach soccer sub 11, sub 13 e sub 15, cujas equipes precisarão retirar a ficha de inscrição, até o dia 23, no Departamento Municipal de Esportes, no 3º andar do Centro Administrativo Tordesilhas, com jogos aos sábados e domingos

Assim sendo, dias 27, 10 e 24 de fevereiro, beach soccer livre, com limite de 12 equipes e torneios de vôlei de praia dia 3, de futevôlei dia 17 e 1ª corrida de momo (5 km) dia 24, esta na Praça Seival, a partir das 19h. Outras informações pelos fones 996323827 e ou 996603240.