Aos 27 anos o lagunense John Lennon Souza Antônio concilia sua rotina entre duas grandes paixões: a engenharia e o atletismo. Sua trajetória profissional, começou aos 17 anos, em Tubarão, atuando como servente de obras: “Gostei muito da área. Algum tempo depois, cheguei a trabalhar no carvão mineral, nas empreiteiras da Usina Jorge Lacerda e até decidi me inscrever e prestar vestibular. Tive o apoio dos amigos e da minha família. Fui aprovado e com muito esforço e dedicação consegui conciliar os estudos, o trabalho e as corridas”.

O esporte sempre esteve presente na vida de John Lennon, o que só se intensificou com o passar dos anos: “Sempre fui muito ativo. Na adolescência adorava jogar futebol. Aos 21 anos, influenciado por alguns amigos, comecei a participar de corridas rústicas. Já marquei presença em várias provas, desde 5 km até meia maratona”, revela.

E as participações já renderam frutos: “Sou tricampeão nas 10 milhas de Anita, campeão da meia maratona de Tubarão em 2016, campeão universitário catarinense nos 3 mil com obstáculos e 4 vezes campeão na corrida da Unimed”.

Filho de dona Rosana Monteiro e tendo o avô João Monteiro de Souza como sua principal figura paterna, o engenheiro, que atua na execução de obras, projeto e consultoria, conta aos leitores o que gosta de fazer em suas horas de folga: “Quando estou focado em alguma corrida, procuro usar do tempo livre para realizar um treinamento específico para prova que vou participar. Gosto de frequentar a missa e sou professor voluntário na Acustra”.

Morador da localidade de Caputera, ele se mostra satisfeito quando o assunto é nossa cidade, mas claro, manifesta sua opinião sobre o que falta para o tão sonhado desenvolvimento:”No meu ponto de vista falta apoio para instalação de empresas, o que geraria emprego para os lagunenses. Somos um povo batalhador, mas que muitas vezes se vê obrigado a sair da cidade para buscar emprego em outros lugares”.