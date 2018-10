Os diversos sabores e a massa inconfundível da Pizzaria da Praia passam pelas mãos do profissional desta edição. Aos 28 anos, natural de São José dos Pinhais, Paraná, o pizzaiolo Jonathan Fernandes de Aguiar conta aos leitores um pouco de sua rotina e trajetória.

Filho de dona Zuneide Fernandes e de “seo” Joel de Aguiar, o focalizado mudou-se para Laguna em 2001, acompanhando a mãe: “Ela tem parentes em Pescaria Brava, mais precisamente em Santiago. Foi lá, já na adolescência, que um conhecido, que trabalhava em uma pizzaria em Tubarão, me falou sobre uma vaga e me perguntou se não eu não teria interesse. Diante da oferta, não pensei duas vezes e aproveitei a oportunidade”.

Em 2009, Jonathan foi servir a Marinha, o que o fez deixar o serviço. Anos depois, o paranaense deu um novo rumo à sua vida: “Fui aprovado no curso de Engenharia de Pesca da Udesc. Hoje, concílio o estudo com o trabalho aqui na pizzaria”.

Quando questionado sobre o que a atividade tem de melhor, pontua: “A profissão abre um leque grande quando o assunto é a culinária italiana, que vai muito além da pizza. Adoro cozinhar”.

Com uma carga horária puxada, dedicando as manhãs e tardes ao estudo e a noite ao serviço, o profissional só gostaria de ter um pouco mais de tempo livre:”Claro que trabalhar aos finais de semana me faz abdicar de muitos momentos de lazer na companhia dos amigos e da família. Meus sábados e feriados estão sempre comprometidos com o serviço”.

Se o assunto é Laguna, ele se considera um lagunense de coração: “Não troco essa terra por lugar algum no mundo. A paz e a tranquilidade que a cidade oferece encantam qualquer pessoa que já teve de lidar com o caos de uma grande centro”.

Para o tão desejado desenvolvimento da terra de Anita, Jonathan manifesta sua opinião: “Falta um olhar mais profissional para o Turismo. Acho que ele já teve seu ápice aqui, mas pode voltar com tudo, afinal temos tudo que precisamos para esse sucesso. Uma excelente oferta gastronômica, pontos turísticos lindos e uma grande oferta de hotéis”.