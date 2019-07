A busca por qualidade de vida está cada vez mais em alta. E o focalizado desta edição é um “semeador” desta prática. Massoterapeuta e quiropraxista, Jonivaldo da Silva, mais conhecido por Joni, é natural de Otacílio Costa e foi acompanhando a família que ele chegou na terra de Anita: “Meu pai tinha um grave problema no coração. Na época, o médico sugeriu que nos mudássemos para o litoral. Como já tínhamos parentes e conhecidos por aqui, Laguna veio logo em mente”.

E foi também através do pai, “seo” José, que ele foi apresentado aquela que um dia seria sua profissão: “Ele teve uma forte dor na coluna. O levei em um profissional que ao invés de deixá-lo melhor, só intensificou ainda mais o problema. Comecei a fazer uma massagem nele, de forma despretensiosa, para atenuar o sofrimento, e surpreendentemente ele começou a melhorar’.

Um tempo depois, o filho de dona Darci passou a ganhar “fama” entre a família e os conhecidos, que começaram a procurá-lo com o mesmo propósito: “A conversa informal se transformou em propaganda, mas eu não tinha aquilo como profissão. Diante da demanda, optei por buscar especialização e conhecimento. Fiz um curso técnico de Massoterapia e Ortopraxia”.

E assim, 25 anos depois, o focalizado acumula diversos pacientes atendidos e se orgulha de poder beneficiá-los de alguma forma: “Trabalho com o propósito de restaurar o corpo, através da mobilidade, proporcionando bem estar”.

Quando questionado sobre o maior desafio, avalia: “A busca por aperfeiçoamento não pode parar. Procuro estar sempre ligado as informações na área e cursos que qualifiquem ainda mais o meu serviço”.