Jorge Américo La Paz

★09/08/1927

✝06/04/2011

Uruguaio, nasceu em 9 de agosto de 1927 na cidade de Mercedes e por quase quarenta anos residiu em Laguna. Nada melhor do que relembrarmos um pouco de sua história. Aos 13 anos iniciou no futebol, jogando pelo Liverpool. Aos 20 anos foi contratado pelo Penharol e mais tarde pelo Nacional, tambem de Montevidéu e de tantas atuações magníficas foi convocado para integrar a Seleção Uruguaia, aquela do “Maracanazo”, de 1950, (lembram?), que virou “fichinha” diante dos 7 a 1 sofridos pela seleção brasileira. Mas, no mesmo ano da Copa, no Rio, em 1950 despertou a atenção dos dirigentes do Nacional , de Porto Alegre, que veio jogar um amistoso em Laguna, contra um combinado Flamengo/Cerâmica, de Imbituba. Foi quando conheceu a terra de Anita, tomou água da Carioca e viu que um dia retornaria, para aqui ficar. Em 1953, após seguidas exibições de gala no gol do Nacional, chamou a atenção dos dirigentes do Sport Club Internacional, de P. Alegre, sendo contratado pelo colorado e conquistando alguns campeonatos gaúchos e o Torneio Quadrangular Régis Paulo, na Bahia, ao lado de outros “cobras” como Bodinho (Nilton Coelho da Costa) e treinado por Tetê. Ficou no Inter até 1958. Em 1960, mesmo tendo decidido encerrar a carreira, foi convidado e aceitou jogar pelo Cruzeiro, também da capital gaúcha. Ainda em 60, deixou as quatro linhas e foi ser treinador do América, no Rio de Janeiro. Em 1975, já então casado com uma lagunense, dona Evali, irmã do saudoso Osmar Cook, La Paz, resolveu vir residir em Laguna, onde ficou até a sua morte em abril de 2011. Aqui, foi um dos maiores entusiastas pela construção do Estádio Municipal e fundação do Laguna Esporte Clube, sendo o seu primeiro treinador. Aliás, abriu também uma escolinha de futebol no próprio LEC. Vítima de um infarto, faleceu aqui em 6 de abril de 2011.