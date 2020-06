Jorge Luiz Volpato

Filho de Hermy (Atillia Ghisi) e de Cipriano Volpato Neto, nasceu em Tubarão em 13 de maio de 1955. É casado com a lagunense Liziane (Maria Correa), com quem teve os filhos Jorge e Ana Paula, que lhes deram os netos gêmeos Bruce e Hanna. É formado em Direito pela UFSC, com habilitação específica em Direito do Trabalho. Advogado militante na área trabalhista, foi presidente e vice da subseção da OAB, de Tubarão e suplente do Conselho Federal da OAB.Foi professor da Unisul, entre 1983 e 1986 e de 1995 a 1998. Em 12 de janeiro de 1999, através de ato do Presidente da República, foi nomeado para exercer o cargo de Juiz Togado do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, na vaga destinada a advogado e decorrente da aposentadoria do doutor Umberto Grillo, integrando a 2ª Turma e a Sessão Especializada em Dissídios Coletivos do TRT. Em março do 2004 assumiu a vice-presidência da Corte Trabalhista. Em março de 2006, tomou posse no cargo de Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região para o biênio 20/06/2007. Aposentado desde 2016, em 2007 recebeu o título de cidadão lagunense.