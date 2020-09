Jornalista lagunense ministra Aula Magna para alunos da Unisul

Natural de Laguna, radicada no Rio Grande do Sul, a jornalista Aline Mendes ministrou uma Aula Magna para os acadêmicos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda da Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul). “Foi um enorme prazer contar um pouco da minha trajetória – do jornalismo diário ao serviço público – e fazer um link com os novos desafios da comunicação e o profissional do futuro”, destacou Aline.

A Aula Magna foi um convite da professora Darlete Cardoso e do coordenador dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda, Mauro Fucilini.

No início da trajetória profissional, Aline trabalhou em jornais da nossa região. No Rio Grande do Sul, atuou por quase 10 anos como repórter e editora do Jornal NH, em Novo Hamburgo, e de Zero Hora, em Porto Alegre. O longo período de cobertura do noticiário político, incluindo campanhas à Presidência da República e bastidores do Executivo e do Legislativo estaduais, despertou seu interesse pelo setor público, onde atua há quase cinco anos. Hoje, é assessora parlamentar na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

Recentemente, a jornalista foi aprovada em um concorrido processo seletivo e integra a turma 7 do Master em Liderança e Gestão Pública (MLG), do CLP – Liderança Pública, em São Paulo. “O foco do MLG é a melhoria do serviço público brasileiro. Certamente representa um grande diferencial na minha carreira como servidora”, destacou Aline.