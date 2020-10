José Acácio Soares Moreira

★09/12/1867

✝22/07/1946

Nasceu em 9 de dezembro de 1867, em Laguna, mas se estabeleceu em Tubarão. Casou com Eponina Monte Claro Moreira, com quem teve filhos.

“Acácio Moreira”, como era conhecido, perdeu o pai quando tinha 11 anos e aprendeu o ofício de telegrafista com Antônio Joaquim de Lima e o Dr. Rodrigues da Costa.

Com 16 anos de idade, começou a trabalhar na administração da Estrada de Ferro Dona Theresa Cristina, na qual mais tarde foi telegrafista e escriturário.

Atuou como advogado provisionado (não formado, mas com autorização para exercer) em Tubarão (a partir de 1896) e, em 1919, em Florianópolis.

Em 1º de janeiro de 1896, foi nomeado Secretário da Superintendência Municipal de Tubarão (hoje denominada “Prefeitura”).

Trabalhou como jornalista e fundou os jornais A Vanguarda e A Verdade, ambos na cidade Azul, em 1897.

Pelo Partido Republicano Catarinense (PRC), filiado desde 1889, foi eleito seis vezes Deputado ao Congresso Representativo de Santa Catarina (Assembleia Legislativa) e participou das seguintes legislaturas: 9ª Legislatura (1913-1915); 10ª Legislatura (1916-1918), com 2.050 votos; 12ª Legislatura (1922-1924), eleito com 9.530 votos; 13ª Legislatura (1925-1927), obteve 15.023 votos; 14ª Legislatura (1928-1930), alcançou 18.145 votos, foi Vice-Presidente da Casa no triênio; 1ª Legislatura (1935-1937) – Deputado Constituinte, eleito pela coligação “Por Santa Catarina”.

Atuante parlamentar, em 1924 apresentou projeto, aprovado pelo Congresso, denominando a ponte de ferro, hoje cartão postal de Florianópolis, de “Ponte Hercílio Luz”, inaugurada em 13 de maio de 1926.

Como líder do sul catarinense, defendeu no Parlamento a emancipação de Criciúma, em 1925, proposta que encontrava resistência, especialmente entre as lideranças políticas de Araranguá.

No último governo catarinense da República Velha, José Acácio foi eleito Vice-Governador, com 48.271 votos, sendo Fúlvio Aducci, o Governador, para mandato de 1930 a 1934. Porém, com a Revolução de 1930, ocorreu a deposição de Fúlvio Aducci, em 24 de outubro de 1930, menos de um mês após sua posse, ocorrida em 28 de setembro de 1930. Acácio Moreira, Fúlvio Aducci, com os secretários Ivo d’Aquino Fonseca e Artur Ferreira da Costa, o senador Adolfo Konder e o Presidente da Assembleia Legislativa Antônio Vicente Bulcão Viana, embarcaram em um navio, no trapiche da Praia de Fora, com destino ao Rio de Janeiro/RJ.

Faleceu em 22 de julho de 1946, em Florianópolis.