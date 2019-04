A aposentadoria de José Antônio Martins Silva, popularmente conhecido por Zezé, foi o pontapé inicial para um novo ciclo em sua vida. Com muita força de vontade e empreendedorismo, o filho dos saudosos dona Waldyra e de “seo” Ruy, decidiu, inicialmente, investir em seu próprio negócio: “Ficar parado nunca esteve nos meus planos. Eu, minha mulher e uma de minhas filhas buscamos um segmento a ser explorado na cidade. Após, formatamos a ideia e decidimos montar uma loja de aviamentos. E desde então já se passaram seis anos”.

Paralelo a administração da loja, o pai de Denise, Taíse, Guilherme e Tamires, investiu também na carreira de corretor imobiliário e mais recentemente assumiu na área da contabilidade da prefeitura: “Gosto muito da rotina que levo. Acordo por volta das seis e meia, me arrumo, sigo para loja, desempenho minhas funções, almoço e sigo para prefeitura”, explica.

A trajetória profissional do lagunense, começou aos 19 anos, na capital: “Na época residia em Florianópolis e consegui uma oportunidade como office boy do Lagoa Iate Clube. Cerca de três meses depois, prestei concurso para o antigo BESC (Banco do Estado de Santa Catarina) e felizmente fui aprovado”.

Avô coruja de Mariah e Eduarda, quando questionado sobre o que há de melhor em suas atividades, pontua: “Sem dúvida, todas as três funções que desempenho hoje, me oportunizam a chance de ter um grande contato com o público. E sem dúvida é o que tem de melhor”.

Sobre os desafios enfrentados, Zezé cita um deles: “Trabalhar com comércio é um desafio diário. Como diz o ditado, é matar um leão por dia. É preciso muita criatividade e dedicação”.

Se o assunto é Laguna, cidade a qual ama, ele manifesta seu ponto de vista sobre o tão sonhado desenvolvimento: “Acredito que a vinda de indústrias para o município, oportunizaria a geração de empregos”.