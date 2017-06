Aos 92 anos, faleceu na última sexta-feira (26), em nossa cidade o sr. José Cabral da Fonseca, ele que por 32 anos atuou aqui como Escrivão do Cível e do Comércio. Deixou a esposa, dona Miriam Nazareth (Baião), os filhos Paulo e Eveline e as netas Flávia e Elisa. A missa de 7º dia foi celebrada ontem.

Um pouco da sua história

Lagunense, filho de Manoela (Cabral) e de Francisco Martins da Fonseca, José Cabral da Fonseca, nasceu em 17 de setembro de 1924. Fez seus estudos iniciais no Colégio Stella Maris e Jerônimo Coelho, completando-os no Instituto Lafayette, no Rio de Janeiro. Era casado com dona Myriam Nazareth (Baião), professora aposentada e que igualmente marcou época na cidade e com quem teve dois filhos Paulo e Eveline, que lhes deram duas netas: Flávia e Elisa. Nomeado Escrivão do Cível e do Comércio, da Comarca de Laguna, em 1952, desempenhou suas funções até 1984, quando aposentou-se. Foi um dos fundadores e até presidente por algumas vezes do Cordão Carnavalesco Bola Branca. Residia na praia do Mar Grosso.