Atuando no ramo de consultoria de empresas há 40 anos, José Mello Jr. percorreu uma longa trajetória até chegar aqui. Filho dos saudosos dona Maria de Lourdes e “seo” José Mello, o focalizado, que investiu na carreira de jogador de futebol, foi gerente do banco Banerj e consultor do Sebrae, em Santa Catarina: “Vi que poderia crescer profissionalmente nesse nicho de mercado, através da consultoria”, explica.

Natural de Porto Alegre, logo um “cataúcho”, é formado em Administração de Empresas. Dono de uma rotina que começa cedo, seu dia inicia por volta das seis da manhã: “Acordo sempre no mesmo horário, inclusive aos fins de semana. Concílio a agenda entre consultorias, eventos, treinamentos, palestras e meu programa na rádio Difusora, onde apresento o Momento Empresarial”.

Com mais de 700 artigos publicados, entre jornais, revistas e portais, Mello Jr., como é popularmente conhecido, manifesta sua opinião quando o assunto é Laguna: “Creio que é necessário transformar a cidade em um grande produto, para assim desenvolver o turismo, comercializando o município como produto”.

Com planos de permanecer em “alta performance” até os 100 anos, nas horas de folga ele procura se dedicar aos seus hobbies prediletos: “Gosto de curtir a praia, degustar uma boa comida e ouvir uma boa música”.