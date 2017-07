José Tavares da Cunha Melo, filho de Filadélfia (Tavares da Cunha) e Mileto Tavares da Cunha Melo, nasceu em Laguna em 17 de setembro de 1913. Por decreto de 9 de setembro de 1942, foi nomeado para exercer o cargo de Juiz Substituto de Tubarão. Assumiu, em 13 de setembro de 1943, o cargo de Juiz de Direito da comarca de Orleans. Exerceu essa atividade judicante nas comarcas de nossa cidade e de Tubarão. Presidiu as sessões do Tribunal do Júri na comarca de Urussanga, em 1943, sendo removido para as comarcas de Joaçaba, em 1946, e Palhoça, em 1947. Presidiu as sessões do Tribunal do Júri em agosto de 1951, na comarca de São José. Em 1952, foi promovido por antiguidade para a comarca de São Francisco do Sul. Aposentou-se como Juiz de Direito, por ato do Poder Executivo, publicado em 29 de outubro de 1952. Falecido em data não informada, deu nome ao Fórum da Comarca de Araquari, no norte do Estado.