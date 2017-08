Sábado, em meio a uma ronda na comunidade de Barbacena, o policial Josué da Rosa Soares e seu parceiro Resch são acionados pela central para uma chamada fora do comum: Uma tentativa de suicídio na Ponte Anita Garibaldi. Prontamente, a dupla se deslocou até o local. O forte vento e o grande fluxo de carros, dificultavam a aproximação do homem que se mostrava emocionalmente abalado: “O desiquilíbrio dele era notório. O local era muito arriscado. Meu parceiro quase foi pego por uma carreta em alta velocidade”, recorda Josué, que acrescenta o desfecho: “Conseguimos nos aproximar dele e começamos uma longa conversa, na tentativa de convencê-lo a abortar a ideia de pular da ponte. Em uma manobra arriscada, em determinado momento, conseguimos imobilizá-lo e levá-lo para um local seguro”.

Nos quatro anos de carreira na Polícia Militar, o filho de dona Valdira e de “seo” Wilson acumula inúmeras situações de risco e adrenalina: “Durante a temporada as ocorrências crescem consideravelmente. No decorrer do ano, as chamadas se dão em grande maioria por furto e violência contra a mulher”.

Casado com Ana Paula, pai de Jonadabe, o focalizado recorda um pouco da sua trajetória: “Aos 23 anos decidí morar fora do país. Fiquei na Europa por um ano e três meses e retornei focado para prestar o concurso para Polícia”, explica.

Realizado com o que faz, seu grande objetivo é crescer cada vez mais: “Busco a ascensão na minha carreira. Quero realizar os concursos internos que tiverem e assim ir galgando novos postos dentro da área em que já atuo”.

Nas horas de folga, é praticando atividades físicas ou no convívio familiar que ele procura estar: “Adoro me exercitar. Seja na academia ou jogando futebol. Adoro esportes. Também não perco a oportunidade de estar com minha esposa e meu filho. Minha família é tudo para mim”, finaliza.