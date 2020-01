As deliciosas pizzas da Pizzaria da Praia passam pelas mãos de Joyce Trindade Dematias. Aos 32 anos, a cozinheira lagunense foi apresentada ao universo da gastronomia pela mãe, dona Maria Nair: “Desde criança sempre tive muita curiosidade por tudo que envolvia o universo do forno e fogão. Com minha mãe, recebi as instruções básicas e aprendi algumas receitas. Lembro até hoje de quando fiz meu primeiro arroz e batata frita”, recorda.

Casada com Rodrigo, mãe de Lara e Maria Eduarda, a focalizada concilia dupla jornada de trabalho: “Durante o dia me dedico a confecção dos meus quitutes. Tenho minha confeitaria. Faço doces e atendo apenas online, pela internet, já que ainda não tenho um espaço físico. No fim da tarde, vou para o meu segundo serviço, na pizzaria. Trabalho na cozinha”.

Aos 32 anos, a profissional destaca que já chegou a se dedicar a outras áreas, mas que nenhuma delas trouxe a realização que tem hoje: “Atuei em recepção de hotel e supermercado, mas nada se compara ao que faço atualmente. Além de ser gratificante, me garante uma excelente remuneração”.

Quando questionada sobre os desafios que envolvem sua rotina, avalia: “ Somos a principal pizzaria da cidade. O movimento é intenso e na temporada ainda mais. A correria é grande, assim como o calor excessivo e a responsabilidade. O coração do nosso estabelecimento está na cozinha. É preciso satisfazer ao máximo o cliente”.

Nas horas de folga, ela procura dar um tempo das panelas, e curtir o descanso merecido: “Adoro Netflix. Meu melhor momento é quando posso colocar todas as minhas séries em dia”.