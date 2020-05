É entre escovas, tintas, cabelos e muitas clientes, que a cabeleireira Juliana Celso Farias passa grande parte dos seus dias. Natural de Orleans, a focalizada conheceu e fixou residência na terra de Anita por intermédio do marido Saymon. Mãe de Alice e Eliza, a profissional que atua há quase 20 anos na área, recentemente abriu o seu próprio negócio e elenca o que não pode faltar para quem se dedica ao ramo da beleza: “Acho que é preciso antes de tudo muito amor pelo trabalho que realiza. Só permanece e faz sucesso, quem ama a atividade que desempenha e se renova a cada dia”.

Sobre o que mais lhe satisfaz em sua rotina, a oportunidade de elevar a auto estima da mulher é o que mais lhe satisfaz: “É incrível como um cabelo pode mudar o astral. Quantas vezes observo alguém entrar no salão de cabeça baixa e sair gostando do que vê, curtindo o seu visual, tirando fotos. Como profissional é uma satisfação sem tamanho fazer parte dessa transformação”.

Quando o assunto são os desafios, a filha de dona Norma e de “seo” Manoel revela: “Além de prestar um serviço de excelência, meu foco é o bem estar de quem procura por meu serviço. Busco abordar a todas de forma bem humorada, tentando com que sintam-se mais à vontade, sem esquecer claro de dar o meu máximo na realização do meu trabalho, afinal será esse resultado que pode garantir a fidelização de uma nova cliente”.

Nas horas de folga, é na companhia da família que ela procura estar: “Não abro mão de estar na companhia do meu marido e das minhas filhas. No momento estou mais reclusa, em virtude do isolamento social, mas gosto muito de passear de carro, contemplar as belas paisagens de nossa cidade e levar os dias de forma mais leve, já que durante a semana a rotina é bem agitada”, finaliza.