Integrando a equipe de profissionais da Escola Professora Laureni Vieira de Souza, a gaúcha Juliana Leal de Freitas é formada em Pedagogia, com Pós Graduação na área da Educação Infantil. Mãe de Miguel e João, a professora, natural de Canoas, atua na área há 21 anos e recorda com carinho de duas grandes incentivadoras: “Minha saudosa tia Neli me estimulou para seguir carreira no magistério e minha prima Adriana foi outra pessoa que sempre esteve ao meu lado durante meus estudos, me orientando e me apoiando”.

Sobre sua rotina, a filha de dona Maria do Carmo e de “seo” Luiz Carlos conta aos leitores: “Meu dia começa por volta das seis horas da manhã, preparo o café do Miguel e duas vezes por semana já sigo logo cedo para o serviço, pois trabalho também no período da manhã. Nos outros dias, faço os afazeres de casa e deixo tudo pronto para os meus pais levarem meu filho João para escola. Início na sala de aula às 12h30, trabalhando com uma turma de 23 crianças entre 2 e 3 anos”.

Sobre o que mais lhe encanta em sua profissão, explica: “Gosto da inocência dos alunos, acompanhar o seu desenvolvimento. Chegam de um jeito e saem sempre sabendo algo novo. Além claro, da troca e do carinho sincero que oferecem”.

Se o assunto são seus desafios em sala de aula, avalia: “São vários, mas sempre crio forças para continuar. Os alunos merecem o meu melhor e faço de tudo para oferecer momentos de qualidade e aprendizado”.

Sobre os requisitos necessários para quem atua na área, elenca: “É preciso muita vocação e a partir daí é possível ter paciência, responsabilidade e o compromisso com os alunos, afinal muitos deles passam a maior parte do dia em nossa companhia”.