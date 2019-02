Aos 34 anos, o lagunense Juliano Francisco Neves atua como gerente administrativo do Ravena Cassino Hotel. Casado com Juliana, pai de Beatriz, sua trajetória na empresa foi sendo construída gradativamente: “O contato com o público foi algo que sempre me fascinou. Inicialmente consegui a vaga de recepcionista. Algum tempo depois, já consolidado e com experiência fui convidado a gerenciar o financeiro do hotel até chegar ao posto de gerente administrativo”.

Filho de dona Janice e de “seo” Lourival, o conhecido e saudoso “Zinho”, ele conta aos leitores o que mais lhe fascina na atividade que executa: “Meu trabalho me proporciona conviver com diversas pessoas, das mais diversas nacionalidades. Com muitos acabo construindo laços de verdadeira amizade, que se estende com o decorrer dos anos”.

Quando questionado sobre a importância do bom atendimento, avalia: “Na hotelaria, assim como em toda área que haja consumo, é preciso prezar pela qualidade, tanto no atendimento quanto no bem estar dos hóspedes. Isso é primordial. A satisfação do cliente, vê-lo feliz com o serviço que está sendo prestado, é um prazer que não tem preço”.

Sobre Laguna, ele manifesta sua opinião: “É a terra em que nasci e quero estar vivo para ver o crescimento e desenvolvimento dela em todos os aspectos. Através do meu trabalho, quero ter a oportunidade de colaborar com isso, oferecendo um hotel de qualidade a quem procurar por Laguna e através do crescimento no turismo, proporcionar ainda mais oportunidades de emprego a nossa gente. Para o tão sonhado desenvolvimento no segmento, vejo a necessidade de um projeto turístico trabalhado mês a mês, com eventos que possam atrair os turistas o ano todo e não somente na temporada. Somos uma cidade turística”.