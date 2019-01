A coluna Perfil encerra o ano com um focalizado que traz boas notícias e excelentes perspectivas para 2019. Lagunense, formado em Direito, Juliano Oliveira Cravo, mais conhecido por Juba, sempre foi um entusiasta quando o assunto é tecnologia. E tamanha curiosidade o levou a criação de um dispositivo -que já mudou- e promete revolucionar a vida de muitas pessoas com deficiência total, parcial ou temporária.

Aos 39 anos, o filho de Sandra e Julio Cravo recorda como tudo começou: “Há cerca de dois anos resolvi mexer com automação. Expus a ideia para minha namorada Jussara, que de pronto abraçou a empreitada, e me incentivou a comprar as primeiras peças necessárias. Comecei a estudar à respeito durante alguns meses e fui criando um protótipo, que me levou a ideia de criar um dispositivo que fizesse apagar a luz de um cômodo da casa pelo celular. Assim que consegui e não me satisfiz com a conquista, comecei a estudar um mecanismo que atendesse meu comando apenas pela fala. Busquei muita informação pela internet e achei um programa que captava a voz, mas não interagia com automação. Entrei em contato com um engenheiro conhecido, Daniel, para que ele desenhasse o dispositivo para comercialização. Depois de muitos meses de testes, finalmente conseguimos concluir o sistema, no qual é possível abrir e fechar um portão eletrônico ou acender a luz apenas por um comando de voz”, explica.

E os benefícios de todo esse estudo já geram reflexos na vida de um outro lagunense. Sandro Francisco da Silva, – que há 30 anos, após um acidente de carro, ficou tetraplégico, restando alguns movimentos e a sensibilidade da cabeça e pescoço -, foi o primeiro e usufruir desse “kit”, que instalado no computador, hoje, o permite ser mais independente, principalmente nos momentos em que está sozinho em casa por alguns instantes.

Voltando a trajetória de Juliano, cabe ressaltar que ele não dedica-se apenas a área de tecnologia: “Há quatro anos tenho um delivery de sushi. Meu período da tarde é dedicado às compras dos insumos e à noite a produção e atendimento. Atualmente, concilio a atividade com os atendimentos aos clientes interessados no sistema, busco novos testes, captação de investidores, além da venda de controles de portão de garagem através de wi-fi e locação de luz cênica. Tenho uma rotina intensa e dinâmica. Atuo em áreas super diferentes, mas gosto muito de tudo que faço. Procuro me dedicar a cada função com muito entusiasmo e concentração, dando sempre o meu melhor”.