★19/12/1906

✝27/05/1958

Lagunense nascido em 19 de dezembro de 1906, enquanto viveu foi uma das grandes lideranças da cidade, gozando da estima de todos os seus conterrâneos. Júlio Marcondes de Oliveira, servidor do Porto, era filho de Adelina (Marcondes) e de João Julio de Oliveira. Casado com dona Jupira (Viana), teve os filhos João Julio, Jupy, Jairo (já falecidos) e Zulade, viúva do saudoso radialista Luiz Napoleão. Amigo de todos, foi um dos baluartes do futebol da cidade, especialmente do Flamengo FC, clube que ajudou a fundar, sendo seu presidente e até ocupando outros cargos de diretoria. Amante do esporte, atuou como cronista nas Rádios Difusora, de Laguna e Tubá, de Tubarão, além de escrever para jornais daqui, Tubarão, Criciúma, Imbituba e Florianópolis. Foi integrante também da Loja Maçônica Fraternidade Lagunense. Pessoas que privavam de sua amizade, lembram que no círculo de amigos de “seo” Júlio, ia dos mais humildes aos mais graduados como Francisco Benjamim Galloti, o conhecido “Chico Tostão”, Bertholdo Werner, Raul Ferreira, Calistrato Muller Salles (pai do ex-governador Colombo Salles), Ildefonso Batista, Thiers Fleming, Durval Campos, Silvio Moreira e Hidemburg Moreira, Otto Mariath, Mario Petrelli, Mauricio Achiamê, Antonio Bessa e outros tantos. Por ocasião de seu falecimento, em 27 de maio de 1958, O ALBOR, em sua edição 2737, de 31 de maio daquele ano, registrava que “dados o seu temperamento alegre e comunicativo, bem como suas qualidades de homem prestativo e amigo de fazer o bem, desfrutava Júlio Marcondes de Oliveira de geral estima, não só em nossa terra como em quase todo o sul catarinense, em razão de se haver tornado muito conhecido pela sua ativa participação em quase todas as iniciativas de cunho esportivo”.