Vigilante do Colégio Stella Maris, Juscemar Fagundes Dias atua no ramo há 13 anos. Contratado por uma terceirizada, o focalizado, filho de dona Maria e de “seo” João Dias, chegou a se aventurar em outras atividades antes de seguir carreira no ramo da vigilância: “Morei em Porto Alegre por três anos, e lá consegui uma vaga em uma metalúrgica. A saudade da terrinha falou mais alto e optei por voltar”.

Casado com Rosane, pai de Dexter, ele aponta o que considera de mais gratificante em seu serviço: “A oportunidade de transmitir segurança as pessoas e o contato com o público, ainda que de forma distante são as coisas que mais me me satisfazem”, pontua Juscemar que destaca a luta contra o sono como seu maior desafio.

Entre as peculiaridades de atuar em um colégio, o dinamismo é o que mais lhe agrada: “Apesar da rotina, estou em cada momento zelando por uma área específica. Desde cuidar da saída das crianças na porta da escola até o fechamento do ginásio no período noturno, horário em que o espaço é usado para os jogos de futsal”.

Cinéfilo, nas horas de folga é a sua coleção de filmes que ele dedica grande parte das horas vagas: “Sou apaixonado por cinema. Meu gênero predileto é o épico. Passo horas em frente a tela contemplando histórias”.

Quando questionado sobre o que em seu ponto de vista falta para o desenvolvimento da cidade, ele faz sua aposta: “Eu investiria mais em divulgação. Nosso município é rico em belezas naturais, cultura e história. Basta mostrar às pessoas tudo o que temos de bom e despertar a vontade de fazê-los conhecer tudo isso”.