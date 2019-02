Filha de dona Maria e do saudoso “seo” Antônio, a coluna desta edição focaliza a recepcionista de salão de beleza, Kamila Bitencourt. Aos 25 anos, formada em Ciências Contábeis pela FURG (Universidade Federal do Rio Grande), após concluir o curso, recebeu o convite da irmã, Fernanda, para auxiliá-la no salão. E assim, ainda que provisoriamente, ela deixou o Rio Grande e o namorado David, e voltou para sua terra natal, onde além de trabalhar, tem a oportunidade de estar mais próxima da família.

Com uma rotina que inicia por volta das 8h, ela chega no salão ainda no comecinho da manhã, organiza alguns materiais, confere a agenda e com a equipe dá início a mais um dia: “A demanda é bem puxada. Em dias de festa e perto do fim de semana é ainda mais corrido. Passo o dia aqui. Costumo encerrar meu expediente por volta das 20h”, explica.

Quando questionada sobre o que há de melhor na atividade que exerce atualmente, avalia: “Apesar de conviver com algumas irmãs que se dedicam à área da beleza há alguns anos, confesso que é um universo totalmente novo para mim. Posso citar o convívio com as colegas e o sorriso das clientes depois da finalização de um serviço. O feedback delas e a satisfação é muito estimulante”.

Lidar com o público, foi para Kamila, um verdadeiro desafio a ser vencido: “Sempre fui muito séria e tenho um perfil mais introvertido. Com a função que exerço hoje, tive que aprender a ser mais carismática. Minha experiência foi como estagiária na Agência da Receita Estadual do Rio Grande. Ambientes opostos, com públicos distintos. Mas já sinto mudanças positivas diante dessa nova empreitada”.

Nas horas de folga, Kamila procura se dedicar aos seus passatempos prediletos: “Gosto de ir no cinema, ficar com a minha família e ler. Antes de dormir não dispenso a oportunidade de ler um livro. É a forma que encontro para relaxar e me preparar para mais um dia de trabalho”, finaliza.