Natural de Foz do Iguaçu, no Paraná, Kamila Prestes é uma das figuras da terra de Anita com maior número de seguidores em seu Instagram. Blogueira, ela já ultrapassou a marca de 18 mil seguidores, e atualmente concilia a atividade, a qual tem como um de seus trabalhos, com seu escritório de engenharia e os estudos no curso de Arquitetura e Urbanismo.

Aos 25 anos, a filha de dona Andreia Fernandes e de “seo” Cláudio, conta aos leitores como tudo começou: “Sempre gostei de compartilhar minha rotina. Quando ainda morava no Paraná, fiz teatro na escola, pra deixar a timidez de lado. Lá, nós criamos um web programa que era ao vivo na internet. Acho que foi aí que surgiu a vocação para as redes”.

Sobre a conta criada nas redes sociais, tudo aconteceu despretensiosamente: “Tinha a conta no Instagram desde que ele surgiu, mas era bem pessoal. Como sempre gostei de tirar fotos, fiz algumas diferentes. Para escapar da pressão do TCC (trabalho de conclusão de curso), comecei a postar dicas sobre diversos assuntos, sempre de forma bem descontraída. Como a aceitação foi grande, surgiram as primeiras propostas para parcerias publicitárias e hoje só vai”.

Chamada carinhosamente por Kami, a focalizada explica um pouco de sua rotina: “Estou cursando uma segunda graduação, então concílio as aulas com meu trabalho no escritório e a criação de conteúdo para o Insta. Não abro mão do meu planner, que atualizo para não esquecer de nada. Mas geralmente trabalho cedo, tenho aula à tarde e a noite vou pra academia e organizo meu dia seguinte”.

Sobre o que mais lhe satisfaz na vida de blogueira, avalia: “Amo criar conteúdo, tanto que já estou planejando uma conta exclusiva para o meu escritório de engenharia. Também adoro compartilhar dicas, ver que as pessoas se sentem bem quando fazem algo que eu indiquei e agradecerem. É muito legal”.

Sobre seu maior desafio, avalia: “O maior deles é manter um conteúdo orgânico. Recuso muita coisa que não tem a ver com meu perfil ou que não acredito. Acho que isso é bastante desafiador, principalmente quando os trabalhos são remunerados. Mas foi algo que desde o começo eu tenho bem claro comigo: ser verdadeira sempre, porque credibilidade não se compra”.

Sobre Laguna e o envolvimento da cidade com a Internet, kami manifesta sua opinião: “Acho que falta um pouco de consciência para entender que essa nova ferramenta está aí e que está mudando a forma como as pessoas consomem. Ainda vejo muita loja por fora disso, acho que o comércio precisa evoluir um pouco. E investir também no turismo. Eu venho de uma cidade turística e sei que com o investimento certo poderia melhorar muito”.

Para o futuro, os planos são muitos: “Quero fechar ainda mais contratos como criadora de conteúdo. Tenho um material bem bacana sendo planejado, um canal no YouTube que também está quase pronto e ver o escritório crescer, afinal minha renda também vem dele”.