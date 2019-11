Funcionária da loja Paraíso Presentes, Kellen Gordo Ramos “abraçou” a oportunidade que lhe foi dada e aos poucos vem construindo sua trajetória profissional. Filha de “seo” Francisco e de dona Marli, a focalizada de 28 anos, já havia trabalhado na área de limpeza, vendedora interna e revisora de roupas em uma fábrica, mas foi no comércio que ela acabou se “encontrando”: “Estava desempregada e comecei a distribuir meu currículo. Felizmente, tive a sorte de ser chamada. Atualmente, concilio as funções no depósito e atendimento ao público”.

Casada com João Paulo e mãe de Arthur, a lagunense se diz satisfeita com o seu dia a dia: “Adoro o que faço. O contato com as pessoas e conhecer gente nova todos os dias me possibilitou até mesmo driblar minha timidez. Hoje sou uma pessoa muito mais desenvolta”.

Dona de uma rotina que inicia por volta das 6 horas da manhã, ela conta aos leitores um pouco de suas atribuições: “Acordo, arrumo meu filho, preparo as coisas em casa e o deixo na creche. Sigo para o serviço e no final da tarde é o momento de encarar uma nova maratona, com os serviços de casa e os cuidados com o Arthur”.

Sobre os desafios encarados na atividade que desempenha, elenca: “Acho que o principal deles é deixar o cliente satisfeito com o atendimento e as compras realizadas. No estoque, procuro manter tudo o mais organizado possível. É uma forma de facilitar o serviço. Fica muito mais fácil localizar os produtos”.

Moradora satisfeita da terra de Anita, Kellen elenca quais as ações que a seu ver são de extrema necessidade para população: “Se eu fosse prefeita, daria uma atenção maior às ruas, principalmente as do interior, cuidaria melhor do saneamento básico e da saúde também”.