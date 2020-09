KR Desinsetização: Técnicas e tratamentos para prevenção e extermínio de cupins

É na primavera e no verão que ocorrem as revoadas de cupins. Com dias muito quentes e úmidos, estas estações favorecem o desenvolvimento de insetos. É nesse período que surgem aquelas nuvens de cupins com asas, que são os reprodutores que acasalam e multiplicam-se ainda mais, eles geram novas colônias – que podem estar em sua residência ou empresa. É nesse momento, o melhor período para efetuar o tratamento especializado para eliminar estes incômodos insetos, já que se obtém maior resultado e eficiência na eliminação deles.

O cupim é um inseto que causa muitos incômodos e prejuízos no ambiente a nossa volta. Estes insetos possuem uma característica bastante particular, pois se alojam dentro das madeiras e para eliminá-los, é necessário utilizar duas técnicas: a primeira é a aplicação de um produto especifico para cupim, através de uma maquina de alta pressão, onde é realizado a aplicação do produto diretamente na madeira deixando-a bem molhada, desta forma a madeira absorve o produto, eliminado os possíveis cupins dentro dela. A segunda técnica extremante eficaz é a fumaça, que penetra nos furos da madeira realizados pelo próprio inseto, completando o primeiro procedimento nos locais onde o produto possa não ter sido absorvido. O tratamento do cupim pode ser preventivo e/ou curativo. O controle pode ser feito em móveis e estruturas de madeira, casas ou armações de madeiras que não tenham pintura.