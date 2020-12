A importância do controle de pragas no verão

Se você gosta do verão, saiba que não é só você que é “adepto” dessa estação do ano. Nesse período é reportado um grande número de espécies de baratas e outros insetos vagando por qualquer ambiente propício para a proliferação deles. Nessa hora você deve tomar cuidado para que não haja uma infestação. Para esse caso, só a dedetização resolve.

É aí que entra em cena a KR Desinsetização. Empresa lagunense, que atua há quase 10 anos no mercado, no controle de pragas, limpeza de caixas d’água, eliminação de cupins e mais recentemente, incluiu em seus serviços, a desinfecção de ambientes, que auxilia na eliminação do Coronavírus.

No caso de baratas por exemplo, saiba que apenas uma delas no ambiente pode ser sinal de infestação. Isso porque as baratas são insetos que possuem hábitos noturnos. E você pode ficar atento a outros sinais que elas deixam, como excrementos nos cantos das paredes e cheiro específico: “No verão é a hora delas atacarem e se desenvolverem, já que possuem condições favoráveis como calor e umidade. Com a desinsetização, é possível não apenas exterminar baratas, mas também formigas, aranhas, traças, cupins, pulgas e outros insetos. O trabalho é feito com um pulverizador de ultima geração. O profissional aplica em cada metro quadrado do ambiente, fazendo com que o produto gere gotículas liquidas que se espalham pelo espaço, eliminando assim todas as pragas”, explica a proprietária Rosiane Alcides da Silva.

Para os proprietários de estabelecimentos e até mesmo de residências, além de acabar com insetos e manter a higiene do local, fica a sugestão do serviço de higienização de ambientes. Através de equipamento de pulverização elétrico, que jorra um spray com gotículas espessas do produto, combatendo estes corpos, como o vírus do Corona, germes e bactérias: “O trabalho é bastante detalhado, precisa ser aplicado em todo ambiente: móveis, paredes, bancadas, piso. O produto tem um cheiro agradável, não é prejudicial a saúde humana e não causa nenhum tipo de risco alérgico. Pode ser aplicado sem que haja isolamento da área por muito tempo, isto é, 15 minutos após a aplicação as pessoas podem voltar a circular normalmente”, destaca Rosiane.

Vale salientar que tudo que é utilizado é o que há de melhor que existe no mercado: “Optamos por uma tecnologia avançada, micro encapsulada, que fica agindo durante vários dias no ar, eliminando assim através da desintetização tudo que estiver dentro do ambiente onde foi pulverizado”, ressalta.

Todos os produtos utilizados pela KR Desinsetização são autorizados pelo Ministério da Saúde, trazendo assim mais tranqüilidade e segurança para todos os clientes: “Além da qualidade dos insumos, prezamos muito pela capacitação de nossos profissionais, que são treinados para a realização dos serviços, recebendo treinamento integrado e reciclagem regularmente, oferecendo assim mais qualidade no serviço prestado”.