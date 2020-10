KR Desinsetizadora – A importância da limpeza e higienização da caixa d´água

Com que frequência você realiza a higienização do reservatório de água da sua casa ou condomínio? A falta de atenção para esse importante utensílio das residências pode ocasionar uma série de problemas, como entupimento e o surgimento de bactérias e protozoários prejudiciais à saúde. Além disso, é preciso estar atento ao seu fechamento, que impedirá o acesso de ratos, baratas e outros bichos.

A KR Desinsetizadora realiza esse tipo de trabalho, com profissionais altamente capacitados e a experiência de quem entende do assunto: “Muitas pessoas só se lembram de seus reservatórios quando a água acaba ou quando começa a sair com uma coloração estranha ou cheiro ruim. Porém, higienizar a caixa d’água frequentemente é uma medida necessária para que a água permaneça apropriada para o uso”, enfatiza Rosiane da Silva, proprietária da KR.

A empresária ressalta que a periodicidade mínima recomendada para a limpeza das caixas é a cada 6 meses, porém, o procedimento não é algo tão simples de ser realizado: “Caso seja feita de maneira inapropriada, pode ter o efeito contrário e contaminar a água. É preciso estar atento as normas de segurança, com materiais adequados que não danifiquem a estrutura interna do reservatório e não ocorra desperdício de água”.