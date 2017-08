Originado em nossa cidade ou mais precisamente em Cabeçuda, o grupo Kzerão Sc é composto por três MC´s (Jonatas de Souza Correa, vulgo Sapo, Jonata Eufrázio Duarte, vulgo Amendoim e Suzana Vieira Flores, mais conhecida como Suzi Flores), contando sempre a eficiência de Marco Antonio Looks, auxiliar de som, fotos e vídeos.

Pois o grupo já conta com cinco faixas gravadas em estúdio, são elas: Rima certeira de Laguna para o mundo, Salve neguinho e Vai cuidar da sua vida todas com gravação/ mixagem/ masterização: Marrom / Gravação: Studio UNSOM/ Florianópolis, O rap é a arma com produção musical e gravação: Marrom Studio UNSOM/ Florianópolis e Sente a brisa produção musical e gravação: Zinho Beats / BC Studio.

Existem outras faixas trabalhadas porém ainda não foram finalizadas em estúdio.

Além das músicas gravadas possuem também: um canal no Youtube: Kzerão Sc onde os mesmos possuem vídeos produzidos e gravados por eles mesmos, uma Conta no SoundCloud: Kzerão Sc e uma Página no facebook: Kzerão Sc, onde são publicados e compartilhados, vídeos, músicas, fotos, frases, poesias, rimas e eventos que participam.

Entre os eventos dos quais participaram estão: Litera Rua / Laguna, IV Festival Cultural Teatro Usina / Imbituba, Cultura Solidária / Imbituba, Feira do Livro / Criciúma, Desafio das Ruas / Laguna, 1° Combate Circuito Catarinense de Batalha de Rimas / Laguna, Batalha Garibaldi / Laguna e 1° Low Laguna Encontro de Carros rebaixados / Laguna

O grupo também se apresenta em festas particulares, tendo como propósito cultural propagar de forma simples e transparente a cultura Hip Hop, buscando em suas letras passar uma mensagem positiva, procurando incentivar e resgatar pessoas, para que elas não caiam no mundo do crime e das drogas, que hoje em dia são uns dos maiores problemas de toda sociedade sem distinguir raça, religião e classe social.

As músicas são destinadas aos jovens, porém como suas letras são conscientes abrangem expectadores e ouvintes de todas as idades.

Tem ainda como finalidade inserir o rap, expressão do universo cultural dentro da própria cidade para assim conseguir disseminar para outros lugares, nunca esquecendo suas raízes, buscando sempre aprimorar seus conhecimentos, indo em busca de novas oportunidades.

Kzerão Sc

Do nosso Jeito…

“Acreditamos, que temos que ser a mudança que queremos no mundo e que colhemos exatamente aquilo que plantamos, por isso que em nossa caminhada mantemos os pés no chão, procurando sempre fazer o melhor e transformar nossa vivencias em ritmo e poesia e consequentemente passar adiante em forma de música. Afinal a música está presente em todos os momentos da vida sejam eles bons ou ruins, então por que não se aproveitar disso?

Cantar para muitos parece simplesmente o ato de emitir a voz, sons musicais, porém cantar com a alma e com o coração vai além, ultrapassa barreiras e paradigmas. E é isso que pretendemos fazer ao apresentar nossas músicas de uma forma que muitos se identifiquem, proporcionando a cada pessoa entretenimento, conhecimento e por fim fortalecendo o rap na cultura de nossa cidade, em prol da valorização dos artistas daqui.”, disse Suzi.