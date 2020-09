Laguna com eleitores com mais de 100 anos

Ainda que tenha crescido muito pouco se comparado a 2016, quando contava com 34.257 eleitores, encerrado o prazo de cadastramento, Laguna tem registrados 34.550, logo 293 a mais, mas agora contando com eleitores (14) com mais de 100 anos. Com biometria são 14.777 (42,77%) e sem biometria 19.773 (57,23%).

A maioria do eleitorado de Laguna é de mulheres, com 18.169, ou 52,6% do total que conta 16.381 (ou 47,4%) do sexo masculino.

Outro número curioso é que a maioria (19.857) dos eleitores é formado por solteiros, com porcentagem de 57,5%.

No quesito instrução, 8.315 contam apenas com ensino fundamental, seguido por quem tem ensino médio completo, totalizando 7.851.

Outro dado importante deste ano, é que se até 2016, tínhamos 425 analfabetos, registramos 362, número que deve ser buscada a superação e quem sabe, daqui há quatro anos, não tenhamos ninguém neste item.

Nos gráficos desta página, em detalhes, a faixa etária e o grau de instrução dos eleitores lagunenses.