Laguna fica com o prêmio IMA

O 11º Prêmio IMA de Jornalismo Ambiental, conferiu o 1º lugar regional na categoria Internet, à jornalista Gisele Elis Martins, ela que além do site Lagunaambiental, atua junto ao setor de Comunicação da prefeitura de Laguna.

A reportagem premiada – “Por que os Botos de Laguna estão morrendo?” -, traz uma abordagem sobre os diferentes fatores que estão prejudicando a vida destes mamíferos no complexo lagunar, principalmente no Canal da Barra de Laguna.

Gisele Elis já conquistou quatro premiações: em 2014 como segunda colocada Estadual, 2016, 2017 e 2018 como primeira colocada Regional. Todas na Categoria Internet.

O anúncio foi feito na terça-feira (4), durante um jantar no Hotel Majestic, em Florianópolis.

Prêmio IMA

Assim como a instituição que, desde dezembro de 2017, passou a ser Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, em substituição à Fatma – Fundação do Meio Ambiente – o prêmio também ganha novo nome e identidade visual, porém mantém o conceito, reconhecer e premiar os trabalhos jornalísticos que destacam a valorização do meio ambiente, especialmente, por meio da educação ambiental.

Ao longo de 10 anos, o Prêmio Fatma de Jornalismo Ambiental se consolidou como um dos mais importantes concursos do segmento. A partir da 11ª edição, agora como Prêmio IMA, busca crescer mais ainda no intuito de valorizar a atuação dos veículos de comunicação que, por meio de reportagens e notícias, divulgam e difundem as atividades e iniciativas que são fundamentais para a conscientização e preservação dos recursos naturais.