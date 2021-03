Laguna foi cenário para comercial da Audi

Ponte Anita Garibaldi e Serra do Rio do Rastro foram escolhidas como cenário para as gravações

Entre a quarta, 25 e sexta-feira, 27, alguns pontos da Ponte Anita Garibaldi, em nossa cidade e da Serra do Rio do Rastro, entre Lauro Muller e Bom Jardim da Serra, serviram de locação para gravação de comerciais de três modelos de veículos da marca AUDI. Lallo Bocchino, coordenador da produção, explica que a escolha pelas locações levou em conta as características do veículo, como estilo e potência do motor. Duas equipes, cada uma formada por cinco profissionais da produtora catarinense Rockset, estiveram envolvidas na produção e captação das imagens, que duraram em torno de 36 horas de trabalho. Em Laguna, foram realizadas as filmagens do modelo superesportivo R8. Já as curvas e subidas da Serra do Rio do Rastro, foram escolhidas para as gravações dos modelos ainda inéditos da marca, Q3 e Q3 Sportbeck, que tem previsão de lançamento para março deste ano. “Em conjunto com a AUDI, entendemos que estes cartões-postais catarinenses seriam a melhor opção para realizar as gravações, pois tinham tudo a ver com o conceito de cada modelo. Como já temos expertise neste estilo de gravação, tudo transcorreu de forma tranquila e segura, sem atrapalhar o fluxo do trânsito”, afirmou Bocchino. O profissional explica que as gravações fazem parte de um projeto de atualização de imagens, em foto e vídeo, para a comunicação da AUDI no Brasil. Além dos três modelos gravados em Santa Catarina, entre o fim de 2020 e início de 2021, foram filmados mais oito carros da marca, gravados em locações paulistas. Lallo conta que, por oferecer paisagens bonitas e diversificadas, aos poucos Santa Catarina vem conquistando espaço em campanhas publicitárias de grandes montadoras. “Nosso Estado possui lugares belíssimos, sendo uma alternativa interessante para as marcas que desejam inovação na hora de apresentar os seus carros. Além disso, a burocracia, a logística e o custo de gravação são menores aqui do que numa grande metrópole”, justifica o profissional.